Le JT Vert : quel est le lien entre le réchauffement climatique et les ouragans?

Nous avons tous été témoin des ravages causés par l’ouragan Irma dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et après avoir détruit ces îles, le plus puissant ouragan observé jusqu’à présent aux Antilles s'est dirigé vers la Floride.



L'actualité a été focalisée sur les Caraïbes et la Floride. Pourtant, depuis plusieurs mois, les catastrophes se multiplient à travers le monde, et leur intensité semble croître au même rythme. De l'Europe à l'Asie, et de l'Amérique à l'Afrique, aucun continent ne semble épargner par ces phénomènes.



Que se passe-t-il ? S’agit-il des conséquences du changement climatique provoqué par l’homme ?



Présenté par Solène Meniaud et Jerry Biret

Bigouane Production