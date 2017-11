Le JT Vert : pourra-t-on de nouveau se baigner dans nos rivières ?

En mars 2016, le pays avait présenté le premier Plan d’actions Rivières de Polynésie française. Il s’agissait d’une vaste réforme de la gouvernance et de la gestion des cours d’eau.



Quel est l’état de santé de nos rivières aujourd’hui ? Pour le savoir, Jerry Biret a suivi le chargé d’affaire à la Direction de l’Environnement. Diagnostiquer, recenser les plantes et les espèces qui vivent près des cours d’eau… Si nous voulons protéger les rivières et les préserver pour les générations futures, nous devons d’abord les connaître.





Crédit photo : Bigouane Prods



Présenté par Solène Meniaud et Jerry Biret

Bigouane Prod