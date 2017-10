Le JT Vert : hommage aux 2 tortues géantes du jardin botanique

"Te Ara Tapu” pour le mâle et “Te Ara U’i” pour la femelle, voici les noms des deux tortues des Galápagos présentes à Tahiti depuis les années 30. Fidèles témoins de l'histoire du Fenua, Solène et Jerry ont pensé qu’il était temps de leur rendre hommage.



Les tortues sont originaires des îles Galápagos, qui signifie « tortue » en espagnol, en raison des nombreuses tortues qui vivaient sur île découverte par les explorateurs.



Savez-vous qu'il existe plus d'une dizaine d'espèces de Tortues géantes des Galápagos ? Nos deux tortues du Jardin Botanique sont de deux espèces différentes. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de petit.



RDV ce dimanche avec Régine et Hilaire qui ne comptent pas leurs heures pour chouchouter nos tortues stars.





