Le JT Vert : et si on passait tous au vélo ?

En Polynésie française, la majorité des émissions de CO² provient des transports terrestres pour 33 % et de la production d’électricité pour 36 %. Et les routes polynésiennes sont saturées de voitures. Embouteillages, places de parking manquantes, nuisances, le bilan de la voiture est assez conséquent sur nos conditions de vie.



Changer de moyen de transport pourrait avoir un impact positif sur notre santé et sur notre portefeuille.

Et si on passait tous au vélo ? Pourquoi pas ?





Présenté par Solène Meniaud et Jerry Biret

Bigouane Production