Le JT Vert : doit-on protéger tous les animaux de la planète?

Depuis l'apparition de la vie sur Terre, des espèces animales disparaissent et d'autres apparaissent continuellement sur la planète. C'est un phénomène naturel. Dans ce cas, est-ce vraiment si important de protéger tous les animaux de notre planète?

Il y a des animaux que l'on peut considérer comme utiles et d'autres qui sont plus des nuisibles...



Ce dimanche, Solène et Jerry ont posé cette question aux scientifiques réunis à Papeete pour la 10ème Conférence sur les espèces de poissons de l’Indo-Pacifique.



Dans la rubrique "La Boîte à questions", ils en ont profité pour savoir pourquoi il était important pour ces scientifiques d'être présents à cette conférence qui s'est déroulée à Papeete la semaine dernière."



Présenté par Solène Meniaud et Jerry Biret

Bigouane Production