Le Ice and salt challenge : un nouveau défi dangereux

Rédaction web

Le ice and salt challenge est un nouveau défi très à la mode aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais il arrive peu à peu en France. La gendarmerie nationale a d'ailleurs lancé un message de prévention sur les réseaux sociaux. Et pour cause, il ne s'agit pas d'un jeu innocent. Ce défi peut causer de graves brûlures.Le ice and salt challenge (comprenez "défi glace et sel) consiste à s'appliquer du sel sur une partie du corps et mettre ensuite un glaçon. Le défi est de tenir le plus longtemps malgré la brûlure... Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux.Le sel a pour effet d'abaisser la température de la glace ce qui peut provoquer de graves gelures, jusqu'au second degré.Au Royaume-Uni, une mère a raconté au Hull Daily Mail ce qui est arrivé à son fils. "Au début, j'ai pensé que c'était une coupure, donc je l'ai emmené à l'unité des blessures mineures (à l'hôpital, NDLR) et il a été traité comme tel. Quand j'ai réalisé ce qui était arrivé et que c'était une brûlure, il a été emmené à l'unité de brûlures. Le médecin a dit qu'il n'avait jamais vu un glaçon faire autant de dégâts. Les brûlures étaient si sévères qu'il y a eu un débat pour savoir s'il devait recevoir une greffe de la peau. (...) La brûlure est si profonde qu'elle a brûlé toutes les terminaisons nerveuses", a raconté la femme qui ajoute que son fils n'a pratiquement rien senti. Le froid a un effet anesthésiant...En France, médecins et pompiers ont relayé le message de prévention de la gendarmerie. Espérons que ce défi n'arrive pas au fenua.