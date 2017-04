Le Ia Mana Te Nunaa appelle à une abstention citoyenne

Rédaction web avec communiqué

Arguant que "À la lumière des résultats du premier tour, force est de constater que le grand vainqueur de cette élection au fenua maohi n’est autre que l’abstention à 61 %", le Ia Mana Te Nunaa après avoir taxé le candidat Macron de "candidat émollient au programme attrape-tout", et Marine Le Pen de candidate aux " idées simplistes de repli identitaire et d’exclusion", appelle à l'abstention.Le parti "gauchiste" local, dit "Nonà Mme Le Pen! (..) aux idées rétrogrades et racistes" et "Non à M Macron, le mandataire de l’oligarchie prédatrice, le serviteur des plus riches favorable à la suppression de l’impôt sur la fortune".En conséquence, " Ia mana te nunaa invite ses sympathisants et les électeurs insoumis de Jean-Luc Mélenchon à une abstention citoyenne le samedi 6 mai 2017, jour de la Ste Prudence".