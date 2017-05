Le Heiva des Ecoles, c'est parti

Le Heiva des Ecoles est un rendez-vous incontournable pour les écoles de danse traditionnelle, de ‘ukulele et de percussions traditionnelles de Polynésie, et un moment non moins important du calendrier culturel.



Ce 23ème Heiva des écoles de danse et de musiques traditionnelles se déroulera du 24 au 04 juin. Cette année, toutes les formations se produiront dans le cadre du Grand Théâtre, en raison l’organisation sur l’esplanade basse de To’ata du Championnat du monde de Beach Volley scolaire aux mêmes dates.



Afin de ne pas priver les parents dans le cadre de cette nouvelle organisation, les soirées ont été organisées par séance, deux chaque soir, afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de profiter du spectacle.