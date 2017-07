Le Heiva I Huahine a débuté

L'ouverture officielle des baraques foraines a eu lieu mercredi, place Marara, mais le Heiva à proprement parler à été lancé le jour de la fête de l'Autonomie. Il a débuté par un défilé de chars fleuris, une parade colorée et une levée des couleurs.



Cinq soirées de chants et danses seront proposées avec les troupes Tefarerii, Fitii, Maeva, Parea, et Fare. Ce Heiva sera également ponctué par des courses de va'a, de porteurs de fruits, de tournois sportifs et ds concours de pêche et d'artisanat.



Les festivités s'achèveront le dimanche 16 juillet mais le Heiva ne sera officiellement clos que le 30 juillet.

Rédaction web