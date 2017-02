Le Fifo 2017, c'est parti

Rédaction Web avec communiqué

La 14édition sera présidée par Stéphane Martin, président du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac. 142 films documentaires ont été inscrits pour le FIFO 2017, parmi lesquels 40 ont été sélectionnés : 14 films en compétition, 16 films hors-compétition et 10 films dans la catégorie écrans océaniens.Des ateliers ouverts au public, des débats et des rencontres professionnelles sont au programme de cette semaine. Comme chaque année, un public nombreux est attendu, notamment scolaire, pour lequel une programmation spéciale est proposée.Depuis sa création, le festival est devenu une manifestation culturelle majeure de la Polynésie française. "Le FIFO est devenu une tribune et un symbole, le trait d’union entre le monde polynésien, mélanésien, et micronésien et c’est aussi une passerelle entre les générations […]. C’est un éveil incroyable pour cette jeunesse, une conscience océanienne qui s’éveille. Les objectifs du FIFO sont atteints. L’Océanie est là, L’Océanie se raconte, se montre, fière de sa diversité, en phase avec son avenir ", a indiqué Heremoana Maamaatuaiahutapu.