Le Festival Eo Himene 2016 : la 2nde partie

Organisé tous les deux ans, le festival est l'occasion pour les artistes locaux, qu’ils viennent des Marquises ou d’autres archipels, d'interpréter leurs compositions sur une scène dressée au Tohua Temehea. Lors du dernier Eo Hīmene qui s'est tenu en 2016, les groupes Tikahiri et Manahune étaient les invités spéciaux de l'événement.



Les groupes et artistes ont fait vibrer le public, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Et bien que leur style, leur influence musicale différent, ils avaient en commun l’authenticité.



Cette semaine, découvrez les prestations de Kiva, Moetai, Kohumoetini, Inake et Tikahiri.



Photo : Tikahiri au Festival Eo Himene 2016

Crédit : Eo Himene