Le Dixit 2017 vient de sortir

Rédaction Web

Le Dixit 2016-2017 est sorti. Le magazine de 258 pages qui se veut être la référence de l’économie de Polynésie française présente notamment un tableau des 200 premières entreprises décliné par chiffre d’affaires et par ordre alphabétique, et les 200 premiers employeurs.Intitulé "2017 Année digitale", la revue économique présente plusieurs dossiers, tels que l'habitat social, la maturité digitale des entreprises locales, le tourisme nautique et maritime, et la réforme concernant la protection sociale généralisée.D'un format A4 et vendu au prix de 1700 Fcfp, le Dixit est l'outil indispensable pour tous ceux qui veulent s'impliquer dans l'économie du fenua. Il est édité et réalisé par les éditions Créaprint.