Le Défilé du 14 Juillet à Papeete

La cérémonie, présidée par M. René Bidal, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, débutera avec l’inspection des troupes par le Commandant des troupes. S’ensuivra le défilé des troupes à pied et des éléments motorisés.



Le défilé à pied sera composé entre autres d'un élément de la Gendarmerie nationale, de la Marine, du détachement Terre, du détachement Air, de la Police nationale, du Régiment du Service Militaire adapté de Polynésie française (RSMA), du groupement de Soutien de la Base de Défense (GSBdD), de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI), de la Direction des Infrastructures de la Défense (DID) du Centre Régional de Formation (CRF) de l’Administration pénitentiaire et des Sapeurs-Pompiers.



Le défilé motorisé sera composé entre autres d'un élément de la Gendarmerie nationale, du détachement Terre, du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique, de la police nationale, de véhicules du RSMA, d’un détachement de sapeurs-pompiers et de la protection civile, soit environ une trentaine de véhicules.



Le Défilé sera rediffusé le dimanche 16 juillet à 15h40.