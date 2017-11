Le Coup de foudre de Laetitia Milot pour la Polynésie

Rédaction web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua Mu San

Une belle promotion pour le fenua et une histoire d’amour entre deux acteurs bien connus. D’un côté, Philippe Bas de la série Profilage qui incarne Jérôme et Laetitia Milot, vedette de la série "Plus belle la vie" qui joue Valentine : "Quand on m'a annoncé il y a quelques mois qu'on travaillait sur un scénario qui se déroulait à Bora Bora puis à Tahiti, je me suis dit qu'il y avait pire comme destination.", déclare sourire aux lèvres Laetitia Milot.D'autant qu'à travers ce téléfilm, si l'on met évidemment en avant les paysages, l'environnement est présent ainsi que la protection des tortues. "C'est cela que j'ai aimé dans le scénario. C'est un décor sublime et cela va faire rêver les gens en métropole et dans le monde entier. Il y a de magnifiques images."Dans ce téléfilm, Laetitia incarne le personnage de Valentine qui est réalisatrice de documentaires où par le biais de la réalité virtuelle, elle fait découvrir des pays et des villes. "A Paris, elle présente ses projets à une cliente qui lui dit que ce qui l'a ferait rêver, ce serait de voir Bora Bora présentée ainsi". Ceci pour le pitch. Bien évidemment, une histoire d'amour vient se greffer au postulat de base."Valentine est amoureuse de Jérôme qui est son producteur et associé, mais celui-ci a une petite amie, qu'elle découvre au moment d'embarquer à l'aéroport pour Tahiti. Pour corser le tout, Valentine tombe amoureuse d'un Tahitien, et son cœur chavire entre les deux. C'est une vraie belle comédie romantique.", explique l'actrice, sans toutefois nous révéler la fin de cette idylle.Hervé Boitel est le producteur exécutif et producteur associé du film "Coup de foudre à Bora Bora" et il nous en dit plus sur le tournage. "Le tournage a commencé le 9 octobre à Bora Bora, et hormis des problèmes météo, il s'est bien passé. C'est une belle promotion pour la Polynésie, d'autant que le titre très évocateur du téléfilm, va susciter une envie d'exotisme chez les téléspectateurs ."La fin du tournage est programmée pour vendredi, et déjà les équipes planchent sur la post-production. "On envoie les rushs à Paris au fur et à mesure et les monteurs sont déjà à pied d'œuvre depuis une quinzaine de jours."Mis à part TF1, le film a aussi pu voir le jour grâce à des subventions du Pays. Fin du tournage vendredi. La sortie de "Coup de foudre à Bora Bora", est prévue pour janvier 2018.