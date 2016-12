Le Conseil des ministres approuve le projet concernant l'indépendance de la presse

Ce mercredi, le Conseil des ministres a approuvé, préalablement à sa transmission à l’assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du Pays visant à modifier ou compléter différentes parties du code du travail. Parmi les dispositions figure le projet concernant le statut des journalistes en Polynésie. Un projet "visant notamment à introduire des clauses protectrices du journaliste en cas de rupture de son contrat de travail, telles que la clause de cession et la clause de conscience (article Lp. 7311-8), dans le but d’assurer l’indépendance du journaliste dans l’exercice de sa profession et de garantir les principes constitutionnels de pluralisme de l’information et de la libre communication des pensées et des opinions." Le 27 septembre dernier Conseil économique social et culturel avait rendu un avis défavorable au projet. Le gouvernement s'était dit surpris de cette décision et avait affirmé "soutenir la liberté de la presse". Reporters sans frontières et le Syndicat national des journalistes avaient également réagi par communiqué, encourageant le gouvernement à soutenir le projet.