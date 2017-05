Le Championnat du monde scolaire de beach volley 2017 sur TNTV!

TNTV, LA CHAINE DU CHAMPIONNAT DU MONDE SCOLAIRE DE BEACH VOLLEY 2017



Dès le 27 mai, TNTV mobilise toutes ses équipes pour vous permettre de suivre la compétition comme si vous y étiez, à la télé et sur le web!



A la télé



Les directs TV

La chaîne bouleverse sa grille de programmes pour diffuser en direct les matchs des équipes tahitiennes. Lundi 29, mardi 30 mai, jeudi 1er et vendredi 2 juin, de 16h00 à 17h15, retrouvez Olivier Huc et Oriano Tefau qui commenteront depuis les jardins de Paofai.



Les quotidiennes à partir de 19h25, tous les jours de compétition

Du 27 mai au 2 juin, TNTV vous proposera chaque soir un compte-rendu de la journée. Résultats, interviews, reportages, découvrez le meilleur du championnat.



Le suivi éditorial

La rédaction de TNTV effectuera un suivi éditorial dans le ve’a de 18h00 et le journal de 18h30. Le tout sera disponible dans les replay de vos journaux, le soir même.



En intégralité sur TNTV.pf



Toutes les rencontres en Live-streaming

Vous pourrez suivre l’intégralité de la compétition, soit plus de 150 matchs, du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin, sur www.tntv.pf/livestream.



Les directs WEB

Dimanche 28 mai de 9h00 à 13h15

Lundi 29 mai de 8h00 à 18h30

Mardi 30 mai de 8h00 à 18h00

Jeudi 1er juin de 8h00 à 18h00

Vendredi 2 juin de 8h00 à 13h00 (Les Finales)



Une page dédiée à l'événement sur TNTV.pf

De plus, une page spéciale sur le site internet de TNTV sera consacrée à l’événement. Vous y trouverez le live-streaming des matchs, le calendrier de diffusion des rencontres, les news, et bien d'autres bonus.