Le Challenge de Polynésie, c'est parti

Rédaction web avec Oriano Tefau et Manava Tepa

Ce sont les séniors dames qui ont ouvert le bal, l'équipe Arearii de Rurutu joue contre J.A.M, Jeunesse association Makemo. Une rencontre inédite puisque la formation des Tuamotu n'avait plus participé au challenge depuis plus de trois ans. Avant de venir au fenua pour affronter les équipes cadors de Tahiti, les îliens ont dû décrocher leur ticket lors du challenge des archipels. Leur entrée dans le tournoi a été mal négociée car Makemo s'est inclinée 3 sets à 0 face aux représentantes des Australes.Malgré ce bon départ pour les joueuses d'Arearii il reste encore quelques réglages techniques à faire pour s'améliorer. Ce que confirme Miranda Mairau la capitaine d'Arearii . "Notre difficulté, c'était plus les réceptions et la défense, ce sont les postes qu'il va falloir revoir si l'on veut atteindre notre objectif: aller jusqu'en demi-finale".Kevin Brown est le président de la commission sportive, il nous livre le bilan de cette première journée. "Toutes les équipes sont là. elles sont bien logées. il y aura du spectacle, d'autant que les années précédentes les Tuamotu n'étaient pas là, et cette année, ils sont présents. Cela promet du spectacle."Pour l'organisateur, les favoris sont: "Tahiti comme d'habitude, mais attention car l'année dernière c'est Raiatea qui a gagné en masculin et Tahaa en féminin. Il faut se méfier des îles."Une partie du voyage a été pris en charge par la fédération. Toutes les délégations des différents archipels sont logées dans les salles paroissiales de Papenoo, et toutes rêvent de se hisser en finale. Des finales qui débuteront vendredi à 16h00.