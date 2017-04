Le Cetad de Faaroa offre de nouvelles formations

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Le bâtiment, la restauration, la pâtisserie, la cuisine, l’hôtellerie ou le service en salle, sont autant de métiers auxquels donnent accès les formations du CETAD de Raiatea. En stage pratique deux jours par semaine, les élèves travaillent en alternance entre la restauration et l’hôtellerie. Ce matin, l’équipe est aux fourneaux. Elle à trois heures pour préparer le repas de ses invités."En cuisine, les élèves doivent savoir être dynamiques. Il faut que lorsque les clients sont là, les assiettes sortent." explique Maryline Naudon, la professeure.Une formation sur deux ans, qui permet d’accéder au marché du travail plus rapidement. Un argument qui semble faire l’unanimité. "Cette formation va me permettre de trouver du travail dans un hôtel ou dans une pension de famille." explique une élève.A table, les convives se régalent. Apparemment, les élèves sont sur la bonne voie, à en voir les assiettes et à entendre les éloges de chacun. "Tout est excellent, l'entrée, le plat principal et le dessert. Tout est excellent." apprécie l'un des gourmets.