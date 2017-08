Le CESC émet un avis défavorable sur le projet de loi du pays relatif au médecin traitant

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Regrettant d'être "saisi sur des projets de textes relatifs à la PSG de manière morcelée et en urgence" le CESC explique qu'une "présentation générale de la réforme lui permettrait de mieux en appréhender les tenants et aboutissants." Déplorant en outre, "l'absence totale de visibilité quant aux économies espérées avec l'application de ce dispositif", le CESC propose que le projet soit retiré, "afin qu'il soit procédé en urgence à de nouvelles concertations tripartites.", et a donc donné un avis défavorable au projet de loi.Pour Jacques Raynal, ministre de la Santé: "J'ai senti beaucoup d'incompréhension par rapport à ce texte. Peut-être faut-t-il que l'on explique mieux les choses". Quant à la demande du CESC concernant de nouvelles concertations tripartites, "Nous recevons assez régulièrement les partenaires sociaux où nous les tenons régulièrement informés de l'avancement des travaux que nous effectuons sur la PSG. (…) Mais nous verrons cela début septembre car nous devons recevoir tous les représentants syndicaux et à ce moment-là, peut-être allons-nous mettre sur la table toutes ces demandes."