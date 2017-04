Le CESC approuve l'Accord de l'Elysée

Rédaction Web avec communiqué

Selon le communiqué de la présidence, "Les différents intervenants ont souligné la qualité du rapport mais également, comme l'a dit Angela Frébault, "l'importance capitale pour l'avenir à moyen et long terme" de cet Accord. Christophe Plée a estimé pour sa part que l'Accord "met les bases d'une discussion saine et sereine entre la Polynésie et l'Etat".Le Président Édouard Fritch a également salué le travail de l'institution et félicité les rapporteurs du texte. Il a également souligné que son gouvernement avait fait la démonstration qu'il pouvait travailler avec le gouvernement central, quel qu'il soit. Avec cet Accord "nous avons les moyens de discuter" avec le prochain Président de la République, a déclaré le Président Edouard Fritch . Le rapport du CESC a été adopté à l'unanimité".