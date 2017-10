SOCIÉTÉ

Le Bon Pasteur : 50 ans au service des adolescentes

Samedi 28 Octobre 2017 à 13:00 | Lu 61 fois

EDUCATION - Le foyer Bon Pasteur a célébré samedi son jubilé d'or : 50 ans voués aux jeunes filles en détresse familiale, et placées ici par décision de justice et des affaires sociales. Les 19 pensionnaires actuelles, mais aussi toutes les générations qui les ont précédées, ont proposé des chants et danses à plusieurs centaines de spectateurs.

