Le Bingo, bientôt réglementé

Le Conseil des ministres a décidé de créer un dispositif supplémentaire pour soutenir l'investissement des ménages relatif à l'immobilier.



"Avec le vice-président et mon ministère du logement nous avons souhaité faire évoluer le cadre des mesures d’incitation à la construction des logements neufs en habitation principale mais aussi dans le cadre d’achat d’appartement. Nous ouvrons des mesures d’aides supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de francs pour l’aménagement, la rénovation ou l’extension des logements", explique le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou.



Un projet de « loi du Pays » ayant pour objet de réglementer et définir les modalités du jeu Bingo a également été transmis au Conseil économique social et culturel. Il prévoit que le jeu soit organisé uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif. Seuls les associations et organismes agréés pourront organiser des loteries dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La participation des mineurs et la vente ainsi que la consommation d’alcool y seront interdites. La valeur des lots, les mises unitaires, et le capital d’émission, seront définies. Des mesures de suivi et de contrôle s’avèrent nécessaires afin d’encadrer ce jeu de hasard.



Autres points abordés :

- L'attribution d'aides financières pour les entreprises

- La compétitivité des activités manufacturières locales

- Deuxième modification des comptes prévisionnels 2017 de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers

- Règles de gestion durable pour la pêche de bénitiers sauvages sur l’atoll de Tatakoto

- Aides dans le cadre du programme de développement et de régénération de la cocoteraie

- Remise des prix du concours « J’embellis ma commune »

- Institut Human Underwater Society - Ruahatu Park

- Le Salon Tahiti à Montréal

- L'état de calamité naturelle aux Marquises

- La règlementation navigation maritime lors de la Billabong Pro

- La modification du statut particulier du cadre d’emplois des conseillers d’éducation artistique de la fonction publique de la Polynésie française

- Les activités physiques adaptées à la santé : expérience pilote et schéma directeur 2017-2021

- L'exposition « 100 ans, le fil rouge d’une histoire commune » au Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

- Le lancement de l'étude sur la production et la distribution des sacs plastiques en Polynésie française