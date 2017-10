Le Aito Nui II, un remorqueur nouvelle génération à Papeete

Rédaction web avec Tamara Sentis

Avec ses 1200 chevaux et sa capacité de traction de 60 tonnes, le nouveau remorqueur effectuera principalement des opérations de remorquage/ poussage dans le port. Plus manœuvrable et plus puissant que son prédécesseur, il permettra une meilleure sécurité des navires qui arrivent à Papeete.Le Aito Nui 2 pourra escorter jusqu’à Papeete des porte container beaucoup plus gros que ceux que l’on voit actuellement en Polynésie. Il répond aussi aux besoins des pétroliers qui accosteront bientôt au nouveau quai, du côté de la passe. "Le port vient de revoir sa stratégie de développement (...) Nous venons de terminer le nouveau quai des pétroliers qui est positionné du côté de la passe de façon à libérer le vieux quai, puisque nous sommes sur un projet vers 2023, de déplacement des citernes. Le nouveau pétrolier sera du côté où, 3 à 4 semaines par an il y a de la houle de Sud. Il faudra deux remorqueurs de cette puissance pour sécuriser l'accostage du pétrolier. Et puis, de plus en plus, nous avons des paquebots de croisière de plus de 360 mètres. Il va falloir que nous ayons les moyens sur place puisque nous sommes le seul port international dans la région", détaille Georges Puchon, directeur du Port autonome.Doté de plusieurs chambres, cuisines et salles de bains, le navire pourra aussi partir plusieurs jours en haute mer pour des missions de sauvetage et de déséchouage.Les marins du service de remorquage vont maintenant être formés à piloter ce petit bijou de technologie. Il sera mis en service d’ici la fin du mois de novembre.