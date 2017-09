Le 7e concert de la paix a lieu ce vendredi soir

Le 7e concert de la Paix se déroulera ce vendredi 29 septembre à 19:30 dans la grande salle de la Mairie de Pirae. C'est le 13e gala artistique et caritatif organisé conjointement par le Conservatoire artistique et le Club caritatif Soroptimist International Tahiti/Papeete depuis le début de leur collaboration.



Chaque année depuis huit ans, ces deux partenaires organisent deux Galas, qui rendent hommage à deux journées internationales célébrées par l'Organisation des Nations Unies :

- la journée internationale de la Paix (septième concert, courant septembre);

- la journée internationale de la femme (courant mars).



L'établissement de Tipaerui engagera, pour cette occasion, 40 artistes volontaires et bénévoles dont 11 professeurs et enseignants, 22 élèves de haut niveau et sept musiciens (orchestre traditionnel) qui offriront au grand public une première partie de danse traditionnelle et une seconde partie de musique de chambre. Un concertiste international, le pianiste grec Pavlos Yallourakis

s'est joint au programme.



L'intégralité des recettes du concert de la paix finance une dizaine de bourses d'études artistiques par an. Plusieurs dizaines d'enfants ont déjà été soutenus et suivis, certaines jusqu'au bout de leurs études : l'une des élèves sponsorisées est partie au conservatoire national et à la Faculté de Strasbourg y poursuivre ses études supérieures en musicologie et en instrument; une autre présentera en avril son diplôme de fin d'études en danse traditionnelle (l'ancienne médaille d'or).