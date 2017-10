Le 4e T-Tahiti Film Festival c'est samedi

Rédaction web

Le T-Tahiti Film Festival a lieu ce samedi à la mairie de Punaauia. Des réalisateurs maori ont fait le déplacement pour présenter leurs films en personne lors de l'événement. Six films locaux et 5 films maori seront présentés. Pour Tiairani Drollet-Le Caill, fondatrice du T-Tahiti Film, "les maoris sont plus engagés" de manière générale et rapprocher les deux peuples au travers du cinéma, peut permettre des échanges d'expérience et de savoir-faire intéressants.Todd Karehana, gagnant du prix Hawaiki Hou du Wairoa Maori film festival 2016, a réalisé The incredible imagination of the Pohara Brothers. Le réalisateur venu de Aotearoa est au fenua. Son film parle de "deux frères qui découvrent que leur mère ne peut pas payer la facture d'électricité. Ils décident de vendre des leçons de voltiges pour l'aider". À travers ce film, Todd a voulu rendre hommage à sa propre mère et à sa force qui a permis de faire du réalisateur ce qu'il est aujourd'hui.Le jeune homme vient de terminer son master en art, réalisation. Il a commencé à réaliser des films il y a 3 ans et c'est déjà rendu en Chine pour un documentaire. "Il n'y a pas assez d'histoires maoris racontées, on a besoin de plus de réalisateurs maoris, de partager nos histoires avec le reste du monde."Autre réalisateur maori présent samedi : Jared Filcroft, gagnant du Wairoa maori film festival 2017. Il a réalisé Tamaa. "La particularité de son court-métrage, c'est que c'est un réalisateur sourd. Ça a été une des premières collaborations entre entendant et malentendant", explique Tiairani.La fiction locale est peu représentée. "Notre rôle c'est aussi de développer la fiction locale. On a été à la recherche de productions et ce sont toujours les mêmes qui reviennent pour le moment." Le public reconnaîtra par exemple Manuarii Bonnefin.