Le 1er au soir, on rit sur TNTV avec la saga "Moi, Moche et Méchant "

Dans un charmant quartier résidentiel, délimité par des clôtures de bois blanc et garni de rosiers bien taillés, se dresse une sombre bâtisse entourée d’une pelouse en friche. Cette sinistre façade cache un secret et qu’un bien étrange personnage : Gru. Lui et sa bande de sous-fifres armés jusqu’aux dents, les fameux Minions, ambitionnent le plus gros casse de tous les temps : voler la lune ! Mais c’est sans compter sur un jeune concurrent, Vector, un geek effronté et intrépide, ainsi que trois adorables orphelines fort contrariantes, qui attendent de lui quelque chose de bien différent de ce qu’il s’évertue à laisser paraître.

Gru en a fini avec sa carrière du plus méchant des super-vilains. Maintenant, il est confortablement installé dans une belle maison avec ses trois adorables filles, Margo, Edith et Agnès. Il est loin le temps où il projetait de voler la lune… Pour être un papa exemplaire, Gru est obligé de faire des concessions, comme se déguiser en fée rose bonbon pour l’anniversaire d’Agnès par exemple. Ou encore utiliser son armée de Minions pour fabriquer une nouvelle recette de confiture. Le professeur Néfario en a assez de tout ce cirque : ses valises à la main, il quitte Gru pour travailler avec un véritable méchant. Mais Gru ne va pas tarder à reprendre du service. Une organisation ultrasecrète qui lutte contre le Mal tente de l’enrôler de force pour attraper la nouvelle terreur de l’univers !



Gru va-t-il se décider à servir la bonne cause ?

Va-t-il pouvoir partir en mission top secrète malgré ses nouvelles responsabilités de Père ?



Films d’animation franco-américain réalisé par Pierre Coffin et Chris Renaud. Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand.