Le 18e salon du tourisme aura lieu du 3 au 5 février

Le site de Aora’i Tinihau à Pirae accueillera du vendredi 3 au dimanche 5 février, la 18e édition du Salon du Tourisme. Créé en 2007 par Tahiti Tourisme, le Salon du Tourisme – Tere 'Ai'a rassemble deux fois par an, les acteurs du tourisme local et les résidents.



Le Salon du Tourisme regroupe en un seul lieu, les professionnels du tourisme venus des cinq archipels de la Polynésie française, dont l’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les atouts des îles. Très populaire, ce salon permet de bénéficier d’offres spéciales exclusives sur les billets d’avion, les hébergements, les activités mais aussi les restaurants.



Pendant trois jours, Tahiti Tourisme accueillera un peu plus de 200 exposants répartis sur une surface globale de 2 000 m2. Une garderie gratuite sera mise en place sur le salon pour que les parents puissent effectuer leurs emplettes en toute liberté (places limitées).



La liste des exposants :