Le 16e salon des Australes est ouvert à l'assemblée

(Communiqué)

Le Comité Organisateur des Expositions Artisanales des îles Australes (COEAA), présidé par Iaera Tefaafana, a rassemblé pour cet événement une cinquantaine d’artisans des îles de Rapa, de Raivavae, de Rimatara, de Rurutu et de Tubuai, venus spécialement de leur lointain archipel, pour participer à cette manifestation, soutenue par le ministère de l’Artisanat et le Service de l’artisanat traditionnel.Le thème retenu, « A’afaufaa mai te ie’ie raa ote are o to oe enua - Valorise la diversité des merveilles de la maison de ton île », met l’accent sur les objets décoratifs des habitations des îles Australes.Les concours tournent autour de ces produits qui, outre leur aspect ornemental, ont une utilité domestique dans les habitations polynésiennes. Tout le savoir-faire, la technicité et la créativité des artisans seront mis à l’épreuve lors de ces journées où ils devront confectionner des peue (rectangulaire et rond), rideau de porte, corbeille à linge et sous-plats. Toutes ces créations seront regroupées le 3 novembre dans un espace réservé à chaque île participante et présentées au public à partir de 8 heures. S’ensuivra la remise des prix, le même jour, à 14h30.Durant deux semaines, les visiteurs découvrirons des créations issues de la vannerie telles que chapeaux, nattes, paniers, sculptures, couronnes de têtes confectionnées à partir de fibres naturelles ou teintées et colliers de coquillages endémiques à l’archipel des îles Australes.Les passionnés ou ceux désirant s’exercer à la vannerie pourront s’inscrire, pour un montant de 3 500 Fcfp, dans des ateliers de tressage et repartir au bout d’une heure et demie avec leurs œuvres. Pour les plus gourmands, des ventes de plats typiques des îles Australes sont prévues les dimanches 29 octobre et 5 novembre et le samedi 4 novembre à partir de 11 heures. Les heures d’ouverture au public sont de 8 heures à 17 heures.Découvrez tout le programme du salon :