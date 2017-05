Laurent Degache sort un nouvel album

Quand Laurent Degache quitte en 1977 la Rochelle pour les îles lointaines, il n’a que 4 ans. C’est avec un cœur d’enfant qu’il va découvrir et aimer de toute son âme ce qui deviendra son pays de toujours, la Polynésie française.



Il n’a que 13 ans, lorsqu’il participe à son premier concours « A la découverte d’une étoile » organisé par Gabillou en 1986. L’année suivante, il réalise ses premières compositions. Il met un pied en Nouvelle-Calédonie, lors du Festival de Musique du Monde en 1990 où il représentait son île, l’île de Tahiti. Par la suite, il restera sur le caillou et produira un album rassemblant des vieilles chansons tahitiennes. Le succès est grand : il vend plus de 13 000 albums !



Le chanteur continua à produire avant de faire une pause de 7 ans dans sa carrière. Il revient désormais sur le devant de la scène avec un nouvel album "Poro'i tapa'o aroha". Il le présentera sur la scène du Paradise Night de Papeete le mercredi 24 mai à partir de 22 h et au Club Bali Hai de Moorea le samedi 3 juin à 19 h.