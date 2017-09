Last Vegas avec 4 légendes du cinéma!

« Sur un scénario bien ficelé de Dan Fogelman (qui a signé « Cars 2 » et « Crazy Stupid Love »), cette comédie drôle, chaleureuse et touchante de Jon Turteltaub (« Benjamin Gates »), est un petit cousin de « Very Bad Trip », version seniors »

Le Parisien



Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis plus d'une soixantaine d'années. Ils décident de partir à Las Vegas pour enterrer la vie de garçon de Billy. Notre quatuor est plus que jamais résolu à faire revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices.



Comédie américaine avec Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline