Large victoire des Tiki Toa contre la Pologne aux Bahamas

Ils ont dominé ce match : les Tiki Toa remportent la victoire face à la Pologne : 8 à 4.

Raimana Li Fung Kuee ouvre très rapidement le score dès la 1ère minute de jeu.

Tavanae, Tepa et Angel marquent également durant la première période de jeu qui s'achève donc avec un score de 4-0.



Les Polynésiens poursuivent leur ascension avec un but de leur capitaine dès le début de la deuxième période. Naea Bennett renouvelle l'opération 5 minutes plus tard.

Mais les Polonais remontent avec 4 buts signés Lenart, Kubiak et Jesionowski. Mo met également un but contre son camp à la 30 ème minute de jeu.



Le retour de Jo dans les buts polynésiens marque la fin de la domination polonaise. Tavanae et Li Fung Kuee assoient la victoire en fin de troisième période.

Laure Philiber



Cette victoire ne suffira hélas pas à assurer la qualification des Tiki Toa pour les quarts de finale. Ce sont en effet les deux premiers du groupe qui seront qualifiés. La rencontre entre le Brésil et le Japon à la mi journée sera donc déterminante. En cas de victoire du Japon contre le Brésil, le goal average jouera en défaveur de Tahiti ne serait alors pas qualifiée.En cas de victoire du Brésil avec plusieurs buts d'avance, la Polynésie aura ses chances.Les Bahamas, pays hôte de cette coupe du monde et inscrit dans le groupe A, quitte la compétition.