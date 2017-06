Lancement du concours de l'exportateur 2017

Si vous souhaitez conquérir de nouveaux marchés avec votre entreprise, mais que vous ne savez pas comment faire, alors ce concours est fait pour vous.



« Le but c’est d’aider les entreprises à se structurer à l’export et a présenter leur projet d’exportation devant un jury et des personnes spécialisées dans le développement international des entreprises », explique l'organisateur. Il s'agit de fédérer les entreprises, les acteurs publics et privés pour leur permettre de rayonner à l’international.



Différentes étapes sont au programme. Les entreprises devront dans un premier temps constituer un dossier précis de leur projet export. Il doit comprendre la stratégie, les problématiques, la pertinence du projet à court moyen et long terme.



Un jury de pré-sélection retiendra les dossiers les plus aboutis et les transmettra au jury. Les sélectionnées seront invitées à venir présenter et défendre leur projet devant ce jury composé d’un membre de la CCISM, d’un membre d’Air Tahiti Nui Cargo, et d’un membre de la Sofidep.



Les gagnants seront aidés et récompensés pour toucher les marchés extérieurs visés.