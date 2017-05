Lancement des casting pour Nescafé Star 2017

Rédaction Web

Depuis 2009, le concours Nescafé Star est devenu un événement musical incontournable du fenua. Véritable révélateur de talents, il vise à repérer les graines d’artistes locaux et leur offrir un tremplin pour leur carrière artistique.Pour cette cuvée 2017, le concours mise sur la diversité des ambiances avec des thèmes pour les concerts privés, émission populaire de TNTV. Premier thème phare, un concert dédié au Tahiti d’antan pour renouer avec les classiques du répertoire polynésien.Deuxième étape, les candidats devront travailler des chansons en acoustique. Guitare sèche, piano, ce concert privé sera l’occasion de se concentrer sur la voix des candidats. Troisième rendez-vous, l’ensemble des candidats sera amené à collaborer pour l’enregistrement d’un hymne inédit.Le concours recevra les candidats dans trois communes pour les castings: le 6 mai à la mairie de Mahina, le 13 mai à la mairie de Faa’a et le 20 mai au Conservatoire de PF. La sélection finale aura lieu au petit théâtre de la Maison de la culture le 10 juin.Après une journée d’auditions, 12 candidats seront choisis pour suivre leur formation et prétendre à la succession de Fred Garbutt. Le public pourra retrouver leurs impressions, suivre leurs progrès, apprendre à les connaître sur TNTV, et cela à partir du 29 juin. La finale aura lieu le 23 septembre à To’ata."La Nescafé Star c'est une aventure humaine", explique d'emblée, Stéphane Maillon directeur général de Nestlé Polynésie, poursuivant, "C'est un tremplin pour les jeunes talents, pour développer leur potentiel artistique".Effectivement, les heureux sélectionnés pourront suivre un programme complet de formation avec des chanteurs professionnels. Répétitions, coaching vocal, ateliers et surtout, de la pratique scénique, nouvelle arme de séduction et outil essentiel pour devenir un grand artiste… Le tout pendant quatre mois de préparation qui s’annoncent intenses."Ils travailleront avec des professeurs de chants, ils apprendront à se mouvoir sur scène et occuper l'espace avec Vanessa Roche qui est professeur de danse". "Venez, faites nous rêver, et montrez nous vos talents" conclut Stéphane Maillon.Quant à savoir ce que sont devenus les finalistes de Nescafé Star:Chanteur du groupe Pepena, Raimana est devenu une figure incontournable de la scène musicale du fenua. Faafaite, My island home, I’ve got you ou Vagabond sont entrés dans le panthéon des musiques locales, reprises par le public polynésien et même, des Sénégalais à Paris qui ont fait le buzz sur Internet !Très populaire sur facebook avec plus de 9 000 fans, Maveana a interprété le 1er rôle de la comédie musicale en Tahitien Tiare de Nonahere ou chanté à To’ata à plusieurs reprises. La jeune femme qui fait actuellement ses études en France, continue de surprendre. Ses fans ont découvert sa reprise impromptue de Moana, How far I’ll go sur Facebook alors qu’elle souffrait du froid et du décalage horaire.Celui qui a mis le feu à To’ata en 2015, a sorti son premier titre en mars 2016. Un an après, You’re gone a déjà comptabilisé plus de 25 000 vues sur Youtube. Le titre a également été repris sur la chaine Manafique où il comptabilise plus de 22 000 vues. Ce jeune talent musical souhaite désormais faire voyager sa voix en accomplissant son rêve de devenir pilote de ligne.Arrivée sur le podium en 2015, Tevahine a été sélectionnée pour le nouveau clip de l’Aroa Project. Ce projet met en avant les jeunes des quartiers défavorisés et pour cette occasion, Tevahine a pu chanter sur un thème qui lui tient à coeur : la préservation de l’environnement.Découvert lors du Tahiti Guitare Festival, Ugo termine sur la troisième marche du podium de l’édition Nescaté Star 2015. Repéré par Vincent Carpentier, le producteur de Thomas Dutronc, Ugo vient de signer un contrat pour sortir 4 albums chez Warner France !