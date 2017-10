La star du tennis Novak Djokovic ouvre un restaurant pour les sans-abris

Rédaction web

Novak Djokovic, ancien numéro un mondial, a dû mettre un terme à sa saison de tennis à cause d'une blessure. Il a désormais le temps de se consacrer à d'autres choses. Djokovic a annoncé samedi l'ouverture d'un restaurant pour les sans-abris en Serbie, son pays d'origine.Les repas seront servis gratuitement. "L'argent n'est pas un problème pour moi. J''en ai gagné assez pour nourrir toute la Serbie. Je pense qu'ils le méritent après le soutien que j'ai reçu de leur part. Je veux redonner à la Serbie ce que la Serbie m'a donné", explique la star du tennis.Le trentenaire a déjà ouvert deux restaurants : un à Belgrade et un autre, un établissement vegan, à Monaco. Djokovic est connu pour suivre une alimentation sans gluten. "L'alimentation est le combustible auquel j'attribue toute ma réussite. De toutes les choses que j'ai expérimentées dans ma vie de sportif, une alimentation saine est ce qui m'a le plus changé."