La soirée de remise des prix du Heiva i Tahiti 2017 en direct TV et Web

Cette année encore, les groupes de chants et de danses traditionnels ont fait rayonner l’esprit du Heiva sur la place To’ata. Tout le mois de juillet, TNTV vous a fait vivre au rythme des toere et des mouvements de ori tahiti avec Léticia et Hitiura à la présentation de votre magazine « Au Cœur du Heiva ».



Le concours se clôturera en beauté ce mercredi 19 juillet avec la soirée de remise des prix décernés par le jury. Qui remportera le prix de la meilleure danseuse et du meilleur danseur ? Quelles troupes seront sacrées dans les catégories amateur et professionnelle ? Quel auteur verra sont talent salué par ses pairs ? Et quels costumes seront récompensés ?



Léticia et Hitiura, accompagnés de toute l’équipe de TNTV, vous feront vivre en direct TV et WEB cette soirée d’exception, qui promet d’être pleine de suspens et riche en émotions.