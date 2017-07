La soirée Ta’upiti i To’ata clôture l'édition 2017 du Heiva

Samedi soir, la scène de la place To'ata a vibré pour la dernière fois aux rythmes des pas des artistes et sons des percussions pour cette soirée des Ta’upiti i To’ata qui met à l'honneur depuis 4 ans les troupes arrivées 2èmes et 3èmes sur le podium du Heiva I Tahiti. 4 troupes se sont ainsi succédées face à un public clairsemé, boudant malheureusement ces formations qui malgré leur place au palmarès 2017, ont mis toute leur énergie et leur passion pour clôturer cette grand messe du Ori Tahiti.