La semaine de la vanille fête sa 10ème édition

De nombreuses animations sont au programme : vente de gousses, farine de fruits, sacs confectionnés à base de vanille, concours, jeux ... Cette Semaine de la Vanille est également célébrée dans les îles de Raiatea, Tahaa et Huahine.

Comme chaque année, l’événement a pour objectif de valoriser et de promouvoir la vanille. Le public est invité à la redécouvrir. Ses qualités gustatives en font actuellement l’un des ingrédients les plus prisés de la gastronomie mondiale. D’ailleurs, la vanille n’a jamais été autant exportée qu’aujourd’hui. « 12 tonnes de vanille ont été vendues l’année dernière pour un montant de plus de 464 millions. C’est un taux-record ! » se réjouit l’organisatrice, Carine Vairaaroa, directrice de l’établissement Vanille de Tahiti.Tous les acteurs de la filière qui interviennent dans production des gousses seront à l’honneur. Le processus de la transformation de la vanille sera même l’objet d’un jeu de piste pour le jeune public. « C’est la nouveauté cette année. Les jeunes pourront redécouvrir de façon ludique les techniques de fabrication, depuis la transformation de la fleur, au produit final », ajoute-t-elle.Il faut dire que les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans l’avenir de la filaire. L'organisatrice explique qu’en moyenne, les producteurs ont plus de 50 ans. Pour sauvegarder ce savoir-faire complexe, elle compte sur les nouvelles générations pour prendre le relais. Louise s'est déplacée pour s’informer sur cette possibilité de carrière. Pour elle, la vanille est une chance. « C’est un plus pour les Polynésiens. La vanille, c’est notre or noir, et il peut nous propulser en avant. Il n’y a pas de travail, c’est un débouché aussi, » témoigne-t-elle. Il ne manque plus que le matériel, le terrain et les financements pour que cette jeune femme se lance dans l'aventure.