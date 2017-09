La secrétaire d'Etat, Sophie Cluzel et Nicole Sanquer se penchent sur le handicap en Polynésie

Rédaction Web avec communiqué





Très sensible aux annonces faites par le Premier Ministre lors du Comité interministériel du Handicap qui s’est tenu le 20 septembre dernier, Nicole Sanquer a souhaité présenter à la ministre la politique du handicap engagée en Polynésie française où l'on recense 12 387 personnes porteuses de handicap (soit 4,5 % de la population) ainsi que les différentes actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et du sport.Elle a pu rappeler l’organisation des premières Assises du Handicap à Papeete en 2016 réunissant l’ensemble des partenaires concernés et qui a abouti à l’élaboration d’un programme d’actions interministérielles en faveur d’un meilleur accompagnement des personnes porteuses de Handicap. Quatre domaines prioritaires ont été identifiés : l’accessibilité, les transports, l’Education/Formation et l’Insertion professionnelle.Sophie Cluzel a pris connaissance des difficultés rencontrées notamment dans les îles éloignées pour la scolarisation en collège des élèves à besoins particuliers. Différentes pistes d’accompagnement qui pourraient être mises en place avec le Pays, les communes ou les associations ont été envisagées.