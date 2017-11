L'association de protection des mammifères marins Mata Tohota rappelle que la saison des baleines s'achève bientôt au fenua. Venues entre mai et juin en Polynésie pour mettre bas et se reproduire, les baleines à bosse commencent leurs regroupements pour rejoindre l’Antarctique afin de se nourrir de petites crevettes appelées krill.



Les baleines ne se nourrissent pas dans le Pacifique sud et perdent jusqu’à 1/3 de leur poids (environ 10 tonnes). L’heure est donc venue de repartir pour prendre la graisse nécessaire à surmonter les eaux polaires.



Entre 6000 et 7000 Km les attendent, le ventre vide, accompagnées de leur jeune baleineau qu’elles devront continuer à nourrir de lait riche en graisse et à protéger des prédateurs sur leur longue route….

L'association appelle donc à respecter la tranquillité des cétacés avant leur départ.



Mata Tohora rappelle également quelques chiffres : En Océanie, en 1996, le nombre de baleines à bosse s’est réduit à moins de 1 % de la valeur originelle. Le nombre augmente lentement. On estime, lors de ce dernier comptage, le nombre de baleines à bosse à environ 5000 dans le Pacifique Sud, selon le Consortium de Recherche dans le Pacifique Sud et la Commission Baleinière Internationale.

Aujourd’hui, la surpêche du krill et les effets du changement climatique réduisent considérablement cette ressource alimentaire. Les baleines à bosse doivent parcourir désormais 500 km supplémentaires vers le sud pour se nourrir… autant de dépenses énergétiques supplémentaires et de dangers face aux prédateurs dont l’Homme.