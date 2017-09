La saga Pirates des Caraïbes commence ce dimanche sur TNTV !

19h30 - Pirates des Caraïbes III : Jusqu'au bout du monde

Pour résister à Lord Beckett et son armada, Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa doivent rassembler les 9 Seigneurs de la Cour des Frères mais , le capitaine Jack Sparrow, manque à l'appel…

« Les effets spéciaux, les décors construits au Studio Universal et aux Bahamas, les costumes, le maquillage sont époustouflants. Les scènes de bataille spectaculaires. Gore Verbinski a réalisé une mise en scène coup-de-poing. » Le Figaroscope





22h15 - Pirates des Caraïbes IV : La fontaine de Jouvence

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Est-elle une aventurière qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ?

« Nouvelle venue dans cet univers très masculin, Penelope Cruz incarne une séduisante pirate aussi fourbe et manipulatrice que son alter ego masculin, Jack Sparrow, personnage désormais devenu culte. » Le Métro