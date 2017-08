La représentante de l’OMS pour le Pacifique en visite la semaine prochaine

Rédaction web

Les principaux thèmes qui seront travaillés pendant cette mission seront les suivants :- Assistance technique à la mise en place de l’établissement de soins de santé primaire prévu dans le schéma d’organisation sanitaire voté en 2016.-Partenariat entre l’OMS et les pays du Pacifique pour la lutte contre les maladies non transmissibles.-Sécurité sanitaire locale et internationale.- Soutien et valorisation du programme de vaccination de la Polynésie française.Pendant son séjour, le Dr Capuano se rendra, accompagnée du Dr Raynal, ministre des Solidarités et de la Santé, à Bora Bora, le 21 août, afin de procéder à l’officialisation du plan de sécurité sanitaire des eaux de consommation de la commune de Bora Bora, et pour évaluer la faisabilité d’un projet expérimental de centre de soins de santé primaire dans cette commune.Le Dr Capuano se rendra également au dispensaire de Papara le 23 août, accompagnée du Dr Theron, directrice de la santé, afin d’évaluer la faisabilité d’un projet expérimental de centre de soins de santé primaire dans cette commune.A l’occasion de cette visite, le ministre des Solidarités et de la Santé organisera une réunion interministérielle en collaboration avec le Dr Capuano, afin de mette en place les bases d’une collaboration intersectorielle, cette synergie étant indispensable à la maîtrise des facteurs responsables des principales maladies chroniques impactant fortement le développement économique du Pays.