La quasi-totalité des vols Air Tahiti annulés jeudi

Tauhiti Tauniua & Mike Leyral

Seuls les vols à destination et en provenance de Rangiroa, Bora Bora et Raiatea seront assurés jeudi. La sécurité de ces aérodromes est en effet assurée par les sapeurs-pompiers d'ADT. Dans les autres îles au contraire, ce sont les pompiers de la DAC (la direction de l'aviation civile en Polynésie française) qui s'en chargent, et ils sont en grève.Les employés d'Air Tahiti tenteront de rappeler tous les passagers concernés par ces annulations jeudi à la première heure.Le vol à destination de Rarotonga est maintenu, informe la compagnie.