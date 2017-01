Aujourd'hui le grand tournant est bel et bien pris pour que Paris, la ville lumière soit plus nature, plus sauvage, pour qu'elle devienne demain la plus belle capitale verte du monde.



Pour relever cet incroyable défi, la ville peut compter sur certains de ses 2,3 millions d'habitants. Se servant des formidables richesses qu'offre la nature, vous verrez comment ces pionniers œuvrent à leur manière pour faire cohabiter le monde sauvage et cette ville au décor éternel. Nous découvrirons comment avec ingéniosité, ils ont déniché des terres sur les toits de la ville pour planter d'improbables potagers qui changeront le visage de notre capitale. Nous verrons comment d'autres ont su conquérir avec audace les mètres carrés abandonnés de certaines voies ferrées, pour faire pousser d'incroyables jardins. Vous verrez comment, à travers d'étonnants loisirs, d'autres encore revisitent les coins et les recoins de Paris, déambulant le long de la Seine, s'inventant de nouvelles façons de découvrir la ville que l'on croit, à tort, totalement figée. Nous irons également à la rencontre de ceux qui dédient leur vie pour que la faune sauvage ait droit de cité dans Paris. Enfin, nous verrons comment à travers d'ambitieux projets d'architecture totalement futuristes, la passion l'emporte pour que le monde sauvage et le monde urbain cohabitent dans un futur proche.



À travers ces rencontres inédites, nous ouvrons le nouveau chapitre de l'histoire de la ville, et allons vous faire découvrir, dans un voyage au cœur d'un Paris insoupçonné, le futur visage de la plus belle ville du monde.