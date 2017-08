La paroisse d’Arue a accueilli son nouveau pasteur

Rédaction web

Originaire de Raivavae aux Australes, le nouveau pasteur, père de six enfants, est âgé de 43 ans.Le maire de la commune Philip Schyle était présent aux côtés des paroissiens pour son intronisation.« Sa jeunesse est un atout », s’est félicité le tavana d'autant que les lieux n'avaient plus de pasteur depuis près d'une an, « sa présence à la tête de cette paroisse ne peut qu’apporter un plus et la revitaliser ».