La paroisse Sainte Thérèse fait peau neuve

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai.

Un an tout juste après sa nomination en tant qu’administrateur des paroisses Sainte Thérèse et Saint Jean Bosco, le Père Sergio Tefau, administrateur paroissial de Sainte Thérèse et St Jean Bosco, achève un ambitieux programme de rénovation. Le week-end dernier, lors de la fête de sa patronne, la paroisse de Papeete a inauguré, avec Monseigneur Cottenceau, son nouvel autel, et béni son ambon."Nous avons prolongé le cœur, nous nous sommes déplacés aux Marquises avec le diacre William pour trouver une pierre et on nous a proposé une pierre fleurie et un ambon (NDLR: pupitre) qui est une pièce sculptée par nos amis marquisiens. Il y a un lion, un bœuf, l'homme et l'aigle. Il représente les quatre symboles des quatre évangélistes.", explique Père Sergio.Cet ambon en tou, d’un seul tenant, n’a pas d’équivalent à Tahiti. Plus impressionnant encore, cet autel en provenance de Ua Pou. "Je pense qu'à Tahiti, c'est l'unique pierre fleurie de cette taille. Elle pèse environ quatre tonnes.", précise le père.Ste Thérèse poursuit sa cure de jouvence. Elle s’apprête à accueillir, dans quelques jours, 1500 jeunes de la paroisse pour un grand rassemblement.