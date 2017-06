La nouvelle école Verotia de Faa'a bientôt inaugurée

495 millions de francs ont été investis dans cette école : Verotia sera à nouveau accessible aux familles de Faa'a dans quelques semaines. La mairie annonce que les travaux sont presque achevés.



La première école, située en contre bas du lotissement Vairaaroa sur la route de Puurai, avait été très endommagée par le cyclone Veena en 1983. Elle avait finie par être démolie et transférée sur les hauteurs de Puurai.



Après de longues années de combat pour trouver les financements et régler les affaires d’occupation illégale du terrain, la première pierre de la nouvelle structure a été posée le 27 octobre 2015. Des espaces verts ont été aménagés pour permettre aux élèves et aux enseignants de bénéficier des meilleures conditions d’études et de travail dans un cadre naturel ventilé et agréable.



Rédaction web avec communiqué