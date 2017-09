La ministre des outre-mer en Polynésie en 2018

Avec communiqué de presse

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, était sur le stand de Tahiti et ses îles au Salon Top Resa à Paris. Venue à la rencontre des professionnels du tourisme ultramarin présent sur l'événement, Annick Girardin a terminé sa visite par la Polynésie annonçant à la délégation sa venue à Tahiti pour le début de l'année 2018.En marge du Salon, Nicole Bouteau a également rencontré Christian Mantei, directeur général d'Atout France. L'Agence qui a pour mission de contribuer au renforcement de l’attractivité de la Destination France et la compétitivité de ses entreprises et filières, représente Tahiti et ses îles sur différents marchés. L'Agence promeut ainsi la destination sur l'Amérique du Sud et l'Espagne.Les échanges ont porté sur l'appui et l'expertise qu'Atout France pourrait apporter à la Polynésie en matière d'ingénierie touristique dont l'agence dispose. Monsieur Mantei a proposé que leurs connaissances et compétences puissent aussi accompagner notre destination dans ses démarches de développement. Atout France entretient par ailleurs un dispositif approfondi et permanent de veille et d'analyse du marché touristique international. Cette connaissance de l'offre et de la demande lui permet de disposer d'une vision complète de l'état des marchés touristiques mondiaux sur laquelle il propose que la Polynésie s'appuie également.A l'initiative d'Air Tahiti Nui, la ministre du Tourisme a également rencontré, ce mercredi, à la Délégation de la Polynésie française à Paris, Jean-François Camilleri, Président de Disney France, en présence de Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui et de Jean-Marc Hastings, directeur France et Europe de la compagnie.A l'occasion de la sortie en mars 2018 du film "Blue" produit par Disney Nature, cet entretien avait pour objet de préparer le voyage de presse qui sera organisé en janvier prochain en Polynésie dans le cadre du lancement du film, de nombreuses images ayant été tournées à Tahiti à Moorea, Rangiroa et à Fakarava."Blue" a pour but de sensibiliser les populations à la protection des océans. La sortie de ce film sera également l’occasion de proposer des contenus permettant de valoriser les actions de la Polynésie en matière de protection des océans. La Polynésie est le premier et certainement l'un des plus grands sanctuaires en matière de protection des mammifères marins. L'action volontariste de la Polynésie en matière d'interdiction de la pêche aux requins ou de protection de nombreuses espèces comme les tortues marines pourra également être soulignée par les médias nationaux lors du voyage de presse du début d'année 2018. Les sujets sont nombreux comme celui de la Réserve de Biosphère de Fakarava ainsi que les démarches innovantes du Pays en matière d'Aire marine gérée ou d'aires marines éducatives.Ainsi, l’importance de la préservation de la biodiversité propre à Tahiti, le rapport particulier des Polynésiens à l’Océan, les actions concrètes sur le terrain, l’éducation, seront autant de sujets et de thématiques développés à l’occasion de la sortie de ce film.Le voyage de presse prévu en janvier 2018 et auquel participera le réalisateur Keith Scholey et la narratrice du film, l'actrice Cécile De France, associera une quinzaine de médias nationaux. Jean-François Camilleri a également profité de cette rencontre pour faire part de la volonté de Disney de produire la version en langue tahitienne de Blue à l'instar du dessin animé Vaiana.