La ministre de l’Education visite les établissements scolaires de Papara et Taravao

La délégation a pu visiter le collège de Papara, classé REP+, et rencontrer l'équipe de direction ainsi que l'ensemble des personnels en assemblée générale. La ministre et le vice-recteur ont à cette occasion pu se rendre compte de la richesse et la diversité des projets pédagogiques du collège.En fin de matinée, la délégation a échangé avec l'ensemble des directeurs et des professeurs des écoles de la circonscription Paea, Papara, Teva I Uta. Les thèmes abordés ont fait écho à ceux débattus un peu plus tôt au collège : la co-intervention dans le cadre du cycle 3, le renforcement des compétences fondamentales, et le projet EPCC (Evaluation par contrat de confiance).L'après-midi a été consacrée au lycée de Taravao qui accueille des formations générales, professionnelles et d’enseignement supérieur. Cette visite a été l'occasion de faire le point sur la rentrée scolaire et sur les objectifs prioritaires de l'établissement dans les domaines pédagogique, éducatif et matériel.Les visites d’établissement scolaires de la ministre en charge de l’éducation se poursuivront mercredi matin au lycée Paul Gauguin.