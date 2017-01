La licence Staps prochainement à Tahiti

Rédaction Web avec Sophie Guébel

Plus besoin de partir en métropole, la licence Staps ouvrira ses portes à l'Isepp à la rentrée d'août. Très prisé des bacheliers, la filière a vu le jour après une enquête réalisée par les anciens diplômés de l'établissement.La formation offrira le choix entre deux parcours, Education et Motricité mais aussi Management des Sports. Le responsable de la formation, Guillaume Mariani, docteur en sociologie du sport nous en dit plus. "Offrir aux étudiants polynésiens la possibilité de suivre le cursus Staps sur le fenua, est le premier objectif de cette formation".A l'issue de celle-ci, les étudiants pourront intégrer divers métiers de l'enseignement du sport et de l'éducation physique et sportive. "Nous allons faire aussi une filière Management, qui permettra aux étudiants de se diriger vers les métiers du tourisme, de l'évènement sportif." La filière Management, s'appuie sur des sciences telles que les sciences de gestion, le marketing sportif, le droit et la sociologie des organisations.La filière Staps en France est victime de son succès. Les places sont chères et il y peu d'élus. "Organiser cette filière ici, permet aux étudiants d'éviter de faire le voyage en métropole, mais l'offre est limitée à 34 places et il y aura une sélection à l'entrée."L'enseignement comportera, les sciences humaines, des activités physiques, de la recherche, ainsi que des stages. Originalité du cursus, les étudiants pourront pratiquer des sports locaux comme le va'a ou encore le surf. Cette nouvelle filière Staps comportera exactement les mêmes conditions d'obtention de diplôme qu'en métropole.Une journée portes ouvertes à l'Iseep est programmée pour le 8 février de 13 heures à 18 heures et l'ouverture de la filière est prévue pour la rentrée d'août 2017.