La justice donne le temps à Auroy et Marchesini de préparer leur défense

Rédaction web avec Sam Teinaore

L'affaire a été renvoyée alors que la procédure engagée à l'encontre de Dominique Auroy et Pierre Marchesini date de 2014. Pour rappel, il est reproché aux deux hommes d'avoir fait des entorses au droit du travail, en licenciant contre l'avis de l'inspection du travail, des représentants syndicaux et des délégués du personnel, soit des salariés protégés par le code du travail.Pour Me Arcus, défenseur d'un ex-salarié de la Dépèche, "La direction de la Dépêche n'a pas respecté le code du travail, ce qu'a constaté l'inspection du travail, à savoir la protection des salariés protégés".Quant au renvoi de l'affaire, "On vient de se rendre compte que Dominique Auroy et Pierre Marchesini sont en conflit d'intérêt, alors que tout le monde sait que depuis plusieurs mois ils ne s'entendent plus". Pour Me Arcus, "Aujourd'hui, on nous avance cet argument pour obtenir un renvoi, auquel nous nous opposons."Les deux mis en cause, accusés "d'entrave au fonctionnement du Comité d'Entreprise, des délégués du personnel et du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail", étaient alors représentés par le même avocat, mais comme le torchon brûle entre les deux hommes, ils ont du se trouver d'autres défenseurs, ce qui selon Me Smain, nouvel avocat de Dominique Auroy justifie pleinement le renvoi de l'affaire."Le droit à la défense est quelque chose d'élémentaire, et la seule chose qui a été demandée par mon client, c'est d'avoir un conseil et un délai pour préparer sa défense. Ce qui est pour le moins légitime."